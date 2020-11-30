Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış

30.11.2020 18:01
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış, System.String[]

Son dakika haber... BURSA'da M.D. (25) bıçaklayarak öldürdüğü Serkan Topal'ın (25) cesedini, Z.N. (18) ile ormanlık alana götürerek, yaktı.

BURSA'da M.D. (25) bıçaklayarak öldürdüğü Serkan Topal'ın (25) cesedini, Z.N. (18) ile ormanlık alana götürerek, yaktı. Jandarma ekipleri, olay yerinde buldukları su şişesinden yola çıkarak, kimliklerini tespit ettiği katil zanlılarını yakalayıp, gözaltına aldı. Arkadaşını borç meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden M.D., jandarmadaki ifadesinde, "Cesedini naylona sarıp, bir gün evde beklettim. Çukur kazmak zor gelince yakmaya karar verdik" dedi.

Olay, dün Kestel ilçesi kırsal Çataltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, mahallelinin yangın ihbarı üzerine ormanlık alana gitti. Jandarma, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından bölgede yaptıkları incelemede cesetle karşılaştı. Ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ateşin çevresinde kazma, kürek ve su şişesi bulan ekipler, köyde oturanların ifadesine başvurdu. Ekipler, bir mahallelinin siyah renkli bir otomobilin akşam saatlerinde şüpheli şekilde çevrede dolaştığını söylemesi üzerine araç üzerine yoğunlaştı. Olay yerinde bulunan su şişesinin çevredeki hangi marketlerden alındığını bulmak için de çalışma başlatan polis, olay yerine 5 kilometre uzaklıktaki bir markette aynı marka suyun satıldığını tespit ederek, marketin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Polis, görüntülerde 3 kişinin siyah renkli bir otomobille gelip, aynı marka sudan aldığını tespit etti. Bunun üzerine otomobilde bulunan M.D., kuzeni Z.N. ve kız arkadaşı H.S. (34), jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

'CESEDİ NAYLONA SARIP, 1 GÜN EVDE BEKLETTİK'Jandarmada ifadesi alınan M.D. kuzeni Z.N. ile, arkadaşı Serkan Topal'ı öldürdüğünü itiraf etti. Borç meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirten M.D., "Vani Mehmet Mahallesi'nde bulunan evimde birlikte alkol aldık. Serkan Topal isimli arkadaşım ile borç meselesi yüzünden tartışmaya başladık. Sinirlerime hakim olamayarak, masanın üzerinde bulunan bıçağı alıp, sırtından bıçakladım. Öldükten sonra onu evde bulunan streç filmle ve naylonla sardım. Cesedi ne yapacağımı bilmediğim için 1 gün evde beklettim. Daha sonra kuzenimle birlikte gömmeye karar verdik. Eniştemin arabasına cesedi yükledik ve gömmek için Çataltepe Mahallesi Alacalar mevkisine götürdük. Çukur kazıp, gömmek istedik. Ancak başaramadık. Yolda giderken kazma, kürek almıştık. Daha sonra yakmaya karar verdik. Yol üzerinde bulunan bir lastikçiden eski lastik aldık. Cesedi lastiklerin arasına koyarak, yaktık. Sonra oradan uzaklaştık" dedi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış
Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış

Serkan Topal, Jandarma, Çukur, Borç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bıçakla öldürdüğü arkadaşının cesedini 1 gün evinde saklayıp, ormanlık alanda yakmış - Son Dakika


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