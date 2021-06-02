Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KADINA 18 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KADINA 18 YIL HAPİS İSTEMİ

Son dakika haberler: BAHÇELİEVLER'de geçen yıl kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmada sevgilisi Sedat Akyazı'yı(44) bacağından bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Arzu Soytürk'ün(46) "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi istendi.

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BAHÇELİEVLER'de geçen yıl kıskançlık sebebiyle çıkan tartışmada sevgilisi Sedat Akyazı'yı(44) bacağından bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Arzu Soytürk'ün(46) "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Soytürk, öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek, "Bir anlık kızgınlıkla bu olay meydana geldi. Bacaktan kalbe giden bir damar olduğunu bilmiyordum. Bu olaydan sonra öğrendim" dedi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Arzu Soytürk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Arzu Soytürk ile maktul Sedat Akyazı'nın 4 yıllık gönül ilişkisi bulunduğunu, olay günü gece saat 02.15'te sanığın erkeklere yönelik bir yerde garsonluk yapması nedeniyle maktulle arasında tartışma çıktığı ve maktulün sanığa başka erkekler ilişki yaşadığı imasında bulunduğunu belirtti. Tartışma sonucunda sanığın maktule arkadan bacağına bıçak sapladığı ve maktulün hayatını kaybettiği anlatılan mütalaada, sanığın ifadesinde maktulün kumar borcu olması nedeniyle "Git nereden buluyorsan para bul" dediği ve maktulü korkutmak için bıçağı salladığını, öldürme niyetinin olmadığını söylediği kaydedildi. Olayın oluş şekli, bıçak darbesinin maktulde bir adet ve bacak kısmında olması, sanığın 112'yi aramaya çalışması nedeniyle sanığın yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilen mütalaada, sanık Soytürk hakkında "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"BİR ANLIK KIZGINLIKLA BU OLAY MEYDANA GELDİ"

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Arzu Soytürk, öldürme amacıyla hareket etmediğini söyleyerek, "Ona zarar verme niyetim yoktu. Ben oturuyordum, maktul ayaktaydı. Bir anlık kızgınlıkla bu olay meydana geldi. Bacaktan kalbe giden bir damar olduğunu bilmiyordum. Bu olaydan sonra öğrendim" dedi. Müştekilerin avukatı da sanığın maktule arkası dönükken bıçakladığını ve sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini belirtti. Sanık Soytürk'ün avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma

hazırlaması için süre veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 30 Ekim 2020 tarihinde meydana geldiği belirtildi. Arzu Soytürk ile Sedat Akyazı arasında 4 yıldır gönül ilişkisi olduğu, şüpheli Arzu Soytürk ile maktul Sedat Akyazı'nın zaman zaman birlikte yaşadıkları belirtilen iddianamede, olay günü şüphelinin sehpa üzerindeki bıçağı alarak maktulün bacağına arkadan bir kere sapladığı anlatıldı. Sedat Akyazı'nın 'Büyük damar yaralanması sebebiyle gerçekleşen dış kanama' sonucu öldüğü anlatılan iddianamede, şüpheli Soytürk'ün eyleminin ağırlaştırılmış yaralama kapsamında olduğu belirtildi. İddianamede şüpheli Soytürk'ün "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.


Bahçelievler, Cumhuriyet, Akyazı, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:48 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! BAHÇELİEVLER'DE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN KADINA 18 YIL HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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