Bıçaklanarak öldürülen kadının ilk duruşması yapıldı

KIRKLARELİ Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Lüleburgaz ilçesinde bıçaklanarak öldürülen İknur Gökay Tuncel'in ilk duruşması yapıldı.

4 Kasım 2021 yılında Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel takip edildiğini fark etti. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı Selçuk Gezici tarafından bıçaklandı. Saldırgan Selçuk Gezici, Tuncel'i bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmişti. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tuncel ve Selçuk G., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlknur Gökay Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Selçuk G. ilk müdahalenin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Gezici tedavisinin ardında tutuklanmıştı.

Olayla ilgili yargılama süreci bu gün başladı

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma görüldü. Duruşma için çalışma arkadaşları, kadın örgütleri, Tekirdağ, Ankara, Edirne ve Kırklareli baroları katıldı.

Kırklareli adliyesi önünde pankartlar açıldı. Lüleburgaz Belediyesi avukatlarından Özgü Sert adliye önünde açıklamada bulundu. Sert açıklamasından duruşmanın 26 Eylül saat 10: 00'da görüleceğini söyledi.