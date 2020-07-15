Son dakika haberleri... bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... bıçaklı kavga: 4 yaralı

Son dakika habere göre ORDU'nun Altınordu ilçesinde, yol ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, yol ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenimahalle'de meydana geldi. Boztepe Yolu üzerinde karşılaşan Hasan Y., Ümit Y., Yaşar K., Yavuzhan Y., Birol Ç. ve Erol C. arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hasan Y. ve Ümit Y. tabanca ile vurularak, Yaşar K. ve Yavuzhan Y. ise bıçaklanarak yaralandı.Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı. Olaydan sonra  kaçan Birol Ç. ve Erol C. ise yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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Yenimahalle, Altınordu, kavga, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
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21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
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