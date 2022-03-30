Son dakika haberleri | Biden, 2'nci takviye doz Kovid-19 aşısını kameraların önünde oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Biden, 2'nci takviye doz Kovid-19 aşısını kameraların önünde oldu

30.03.2022 21:04
Son dakika haberleri | Biden, 2'nci takviye doz Kovid-19 aşısını kameraların önünde oldu

Son dakika gelişmesine göre ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ve 50 yaş üzeri kişilere Pfizer-BioNTech ile Moderna aşılarının ikinci takviye dozunun vurulmasına onay vermesinin ardından kameraların önünde aşısını yaptırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ve 50 yaş üzeri kişilere Pfizer-BioNTech ile Moderna aşılarının ikinci takviye dozunun vurulmasına onay vermesinin ardından kameraların önünde aşısını yaptırdı.

Biden, Beyaz Saray'da 2'nci takviye dozu Pfizer/BioNTech aşısını yaptırmak ve Kovid-19 ile mücadeledeki son durumu değerlendirmek için kameraların karşısına geçti.

ABD'de Kovid-19 ile mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini belirten Biden, "Ancak bu virüsün bittiği anlamına değil artık hayatımızı kontrol etmediği anlamına gelir." yorumunda bulundu.

Biden, Kongreden Kovid-19 ek fonunu onaylamasını istiyor

Biden, ülkenin elinde şu anda Kovid-19 ile ilgili yeterli miktarda kaynak bulunduğunu ancak Kongrenin Kovid-19 ek fonunu onaylamaması durumunda bu kaynakların yetersiz kalacağını vurguladı.

Ellerindeki Kovid-19 ilaçlarının mayıs sonuna, testlerin ise haziran sonuna kadar tükenebileceğine işaret eden Biden, "Şimdi Kongrenin harekete geçme zamanı. Yoksa Kovid-19 ile mücadelemizi sürdüremeyiz." ifadesini kullandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Pfizer, FDA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Biden, 2'nci takviye doz Kovid-19 aşısını kameraların önünde oldu - Son Dakika


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