Erzurumlulardan ABD Başkanı Biden'a "1915 olayları" tepkisi - Son Dakika
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Erzurumlulardan ABD Başkanı Biden'a "1915 olayları" tepkisi

25.04.2022 17:43

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına yönelik, "Kim gelirse gelsin bu mübarek toprakların tanıklık ettiği Ermeni mezalimini unutturamaz, tarihi saptıramaz." diyerek tepki gösterdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına yönelik, "Kim gelirse gelsin bu mübarek toprakların tanıklık ettiği Ermeni mezalimini unutturamaz, tarihi saptıramaz." diyerek tepki gösterdi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan ve beraberindekiler, ellerindeki dev Türk bayrağıyla ilçede Alaca Mahallesinde 104 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 278 kişi adına yapılan Alaca Şehitliğine geldi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan, burada gazetecilere, Alaca'da 278 kişinin Ermeni çetelerince şehit edildiğini hatırlattı.

Üzerinde bulundukları Alaca topraklarının Ermeni vahşetinin en derin izlerini taşıdığını belirten Orhan, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanmış, Türkiye düşmanlığını ve Türk milletine karşı taşıdığı hastalıklı, kokuşmuş ve çürümüş tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Biden, anlaşılan yüz karası olaylarla dolu ABD tarihini çok çabuk unutmuş. O halde ABD'nin kirli tarihini hem Biden hem de Biden ile aynı kafada olanlar için bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve Suriye'deki yüzbinlerce insanın kanını akıtan ABD, tarihin en büyük soykırımlarına imza atmış bir ülkedir."

Orhan, ABD'nin bunların dışında çok sayıdaki soykırıma da imza attığını bildirerek, soykırımları yapan ABD'nin Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımı yapmakla suçladığını aktardı.

Ermeni çetelerinin özellikle Erzurum ve çevresinde çok sayıdaki vatandaşı katlettiğine dikkat çeken Orhan, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Biden değil kim gelirse gelsin bu mübarek toprakların tanıklık ettiği Ermeni mezalimini unutturamaz, tarihi saptıramaz. Bizim tarihimiz tüm çıplaklığıyla orta yerde duruyor. Yürekleri yetiyorsa gelsinler kozlarımızı Ilıca, Alaca, Cinis, Yanıkdere ve Pasinler'de kısacası Ermeni vahşeti ve cinayetlerinin dört bir yanda yaşandığı Erzurum'da paylaşalım. Türkler tarihin hiçbir döneminde ve hiçbir zaman Ermenilere asla soykırım yapmamıştır. Tam tersine Ermeni Hınçak, Taşnak ve Ramgavar çeteleri Erzurum ve çevresinde insanlık dışı katliamlar yapmış, vahşetin hem de en büyüğünü gerçekleştirmişlerdir. Bu çeteler Müslüman Türk 50 bin ahaliyi yaşlı, kadın, çoluk, çocuk demeden katletmişlerdir."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise emperyalistlerin kendi suçlarını örtmek için Ermeni sempatizanı olduklarını söyledi.

Ermenilere asıl zulmü yapanların ABD başkanları ve onların ataları olduğunu anlatan Öz, bu katliamların batının hanesine yazılması gerektiğini kaydetti.

Şehitliğe gelenler, Ermeni çetelerinin katlettiği vatandaşların yer aldığı fotoğraflarla şehitlere dua etti.

Erzurumlulardan ABD Başkanı Biden'a 1915 olayları tepkisi
Erzurumlulardan ABD Başkanı Biden'a 1915 olayları tepkisi
Erzurumlulardan ABD Başkanı Biden'a 1915 olayları tepkisi
Erzurumlulardan ABD Başkanı Biden'a 1915 olayları tepkisi
Erzurumlulardan ABD Başkanı Biden'a 1915 olayları tepkisi

YORUMLAR
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Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki! Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurumlulardan ABD Başkanı Biden'a '1915 olayları' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurumlulardan ABD Başkanı Biden'a "1915 olayları" tepkisi - Son Dakika
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