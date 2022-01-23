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Son dakika haberleri: "Biden'ın gafı istihbarat servislerinin verilerine dayanıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri: "Biden'ın gafı istihbarat servislerinin verilerine dayanıyor"

23.01.2022 12:07
Son dakika haberleri: "Biden'ın gafı istihbarat servislerinin verilerine dayanıyor"

Gelen son dakika haberine göre ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna krizi konusunda yaptığı gaf ile ilgili eleştiriler sürerken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Armağan Gözkaman'dan da bir yorum geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya- Ukrayna krizi konusunda yaptığı gaf ile ilgili eleştiriler sürerken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Armağan Gözkaman'dan da bir yorum geldi. Prof. Gözkaman, "Biden'ın tahmini neden 'küçük çaplı bir işgal' yönünde diye düşünüldüğünde, söz konusu tahminin büyük olasılıkla istihbarat servisleri tarafından kendisine ulaştırılan verilere dayandığına dair bir fikir ileri sürülebilir" dedi.

"PUTİN'İ MEMNUN EDECEK BİR GELİŞME"

ABD Başkanı Joe Biden'nın, Rusya-Ukrayna krizi konusunda yaptığı gafla ilgili Beykent üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUAB) Müdürü Prof. Dr. Armağan Gözkaman, açıklamalarda bulundu. Prof. Gözkaman, "Biden gibi tecrübeli bir politikacının Rusya'nın -NATO üyeliği konusunda son derece istekli olan- bir Avrupa devletine yönelik olası bir askeri operasyon planlarıyla ilgili bu tür bir ifadeyi kullanmaması gerekirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı V. Zelensky, Biden'ın sözlerine "bizim için operasyonun boyutu önemli değil, hangi çapta olursa olsun bize saldırı yapılması asla kabul edilemez" şeklinde özetlenebilecek bir tepki gösterdi. ABD'nin müttefikleri de Biden'a tepki göstermekte gecikmediler. Ukrayna ve batılı destekçileri için rahatsızlık yaratan bu açıklama, Rusya Devlet Başkanı Putin'i memnun edecek bir gelişme olarak tarihteki yerini almış bulunuyor" diye konuştu.

"RUSYA MALİYETİ SON DERECE DÜŞÜK OLAN BÜYÜK BİR ZAFER KAZANABİLİR"

Rusya'nın bir askeri operasyon gerçekleştirmeme olasılığının da ciddi olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Gözkaman, "NATO Genel Sekreteri -ve NATO üyeleri- gelecekte hangi devletlerin ittifaka dahil olacağı konusunda Rusya'nın onayı gibi bir durumun söz konusu olmayacağını ısrarla vurguladılar. Ancak, Ukrayna'nın üyeliğinin uzun bir süre boyunca NATO gündeminde yer almayacağı kesin. Ayrıca, şu sorulara olumlu yanıt vermek son derece zor: Ukrayna'nın batılı müttefikleri, Kırım'da tekrar Ukrayna egemenliğinin tesisi için Rusya'ya baskı uygulamaya hazırlar mı? Rusya'nın bir askeri operasyon sonrasında maruz kalacağı yaptırımlar, operasyonun -ve sonrasında kontrol altına alacağı bölgenin yönetiminin- oluşturacağı maliyet, bu tür bir risk almaya değer mi? Bu şartlar altında, Putin, 'küçük çaplı' da olsa askeri bir operasyona başvuracağı yönünde güçlü sinyaller vererek bu tür bir operasyonu gerçekleştirmezse, maliyeti son derece düşük olan büyük bir zafer kazanabilir" dedi.


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Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Biden'ın gafı istihbarat servislerinin verilerine dayanıyor' - Son Dakika


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