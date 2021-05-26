Son dakika haberleri! Biden, Kovid-19'un kökenine ilişkin istihbarattan 90 gün içinde rapor istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Biden, Kovid-19'un kökenine ilişkin istihbarattan 90 gün içinde rapor istedi

26.05.2021 20:20
Son dakika haberleri! Biden, Kovid-19'un kökenine ilişkin istihbarattan 90 gün içinde rapor istedi, System.String[]

Son dakika haberler... ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat kurumlarından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat kurumlarından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin çalışmalarını hızlandırmalarını ve kendisine 90 gün içinde rapor sunmalarını istediğini duyurdu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'nin başlarında ilk ortaya çıktığında Kovid-19'un kökenine ilişkin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Çin'e erişimi için çağrıda bulunduğunu açıkladı.

ABD'li araştırmacıların, virüsün ilk zamanlarında sahaya erişiminin engellenmesinin virüsün kökenine ilişkin tüm çalışmaları baltaladığını vurgulayan Biden, buna rağmen Mart 2021'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı Kovid-19'un bir insanın virüslü bir hayvanla temasından mı yoksa bir laboratuvar kazası sonucu mu ortaya çıktığına ilişkin bir rapor hazırlamaları için görevlendirdiğini belirtti.

Ay başında bu konuda bir rapor aldığını ve konunun takipçisi olduğunu ifade eden Biden, "Bugün itibarıyla ABD İstihbarat Topluluğu, iki muhtemel senaryo üzerinde birleşiyor ancak kesin bir sonuca ulaşabilmiş değiller." bilgisini paylaştı.

Çin'e "baskıya devam" mesajı

Biden açıklamasında, "İstihbarat Topluluğundan, bizi kesin bir sonuca daha da yakınlaştıracak bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmalarını ve bunu bana 90 gün içinde rapor etmelerini istedim." ifadesini kullandı.

Söz konusu rapor için Çin'e sorulması gereken soruların da sorulması dahil birçok alanda soruşturma yapılmasını istediğini aktaran Biden, "ABD, kendisiyle aynı fikirdeki ortaklarla Çin'e tam, şeffaf, kanıtlara dayanan uluslararası soruşturmada yer alması, ilgili tüm veri ve kanıtlara ulaşılması konusunda baskı yapmayı sürdürecektir." mesajını verdi.

Wall Street Journal'ın haberi tartışmaları alevlendirdi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre salgının kentte yayılmadan kısa süre önce Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu iddia edilmişti.

Önceki Trump yönetimi, pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayınlanan raporunda irüsün vVuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Joe Biden, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Biden, Kovid-19'un kökenine ilişkin istihbarattan 90 gün içinde rapor istedi - Son Dakika


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