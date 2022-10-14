Son dakika haberleri... Biden: "Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Biden: "Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz"

14.10.2022 20:36
Son dakika haberleri... Biden: "Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz"

Son dakika gündem haberi... ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam saatlerinde Kuzey Carolina'da yaşanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından Kongre'ye, yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylama çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam saatlerinde Kuzey Carolina'da yaşanan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından Kongre'ye, yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylama çağrısı yaptı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, Raleigh'te yaşamını kaybedenlerin yakınlarının ve yaralıların acısını en derinden hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Olaya müdahale eden sağlık ve emniyet ekiplerine de teşekkürlerini sunan Biden, soruşturma sürecinde yerel yetkililerle yakından çalıştıklarını kaydetti.

Biden, "Yeter artık. Bu silahlı saldırıların korkunç yükünü üstlenmek zorunda kalan çok fazla aileyle yas tuttuk. Eşleri, çocukları, anne, babaları ellerinden sonsuza dek koparılan çok fazla insan var. Sadece bu yıl, Uvalde ve Buffalo saldırılarından sonraki 5 ayda, çok fazla silahlı saldırı oldu ve çoğu haber bile olmadı." ifadelerini kullandı.

Daha fazla can yanmaması için silah konusunda belli adımlar attığını belirten Biden, "Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz. Amerikan halkı, sokaklardaki silah savaşını bitirmek için sağduyulu davranmalı. Bu yasa zaten Temsilciler Meclisi'nden geçti, Senato da aynısını yapmalı. Bu yasayı hemen masama gönderin, ben de imzalayayım." çağrısında bulundu.

Kuzey Carolina'da silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Kuzey Carolina'ya bağlı Raleigh'te, dün, yürüyüş parkurunda ateş açan saldırgan, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 5 kişiyi öldürmüştü.

Emniyet yetkilileri, Raleigh'te 5 kişiyi öldüren saldırganın saatlerce kaçtıktan sonra bir evde sıkıştırılıp yakalandığını bildirmişti.

Aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 2 yaralı ise hastaneye kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı ABD'de silahlı saldırı: 5 ölü, 2 yaralı ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü ABD'de silahlı saldırıda 5 kişi öldü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Carolina, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Biden: 'Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:18:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Biden: "Yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasayı Kongre'den geçirmeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement