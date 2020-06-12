Son dakika haberleri... Biga'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Son dakika haberine göre Biga'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Biga'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Biga'da şehri merkezinde öğlen saatlerinde aninden bastıran dolu yağışı yaklaşık 20 dakika sürdü. Açık ve güneşli bir havanın ardından başlayan dolu yağışı biranda yerlerin beyaza bürünmesine sebebiyet verdi. Yoğun yağış altında koşuşturan vatandaşlar, korunmak için kendilerini araçlarına zor atabildi. Vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde yağmurla birlikte yağan dolu ana cadde üzerinde su birikintilerine sebep oldu. Leblebi büyüklüğünde yağan dolu ekili tarım arazilerine de zarar verdi. Öte yandan Şirintepe mevkiinde iki evin çatışına yıldırım isabet etti. (ST-UYC-MŞ)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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