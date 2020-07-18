Son dakika haberleri... Biga'da orman yangını

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan yandı. Edinilen bilgiye göre, NATO yolu üzerinde henüz belirlenemeyen sebeple gece 2.30 sıraları yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankeri müdahale etti. Bölgede bulunan firmalara ait iş makineleri de destek verdi. - ÇANAKKALE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi

3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı

Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı

Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı

Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi

Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam

Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı

Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı

Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış

Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var

Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı

Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı