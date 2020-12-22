Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ı ziyaret etti.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektör Prof. Dr. Savaşan, ziyaret dolayısıyla BİK Sakarya Şube Müdürü Çorbacı'ya teşekkür ederek, yapılan çalışmalar ve hedeflere yönelik bilgi verdi.

Basının özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumu konusunda büyük güce sahip olduğunu vurgulayan Savaşan, başta BİK olmak üzere yerel ve ulusal basın kuruluşlarıyla her anlamda iyi ilişki sürdürdüklerini kaydetti.

Ziyarette ayrıca, iki kurum arasında yürütülen çalışmalara ve iş birliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.