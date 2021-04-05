Son dakika haberleri | 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)
05.04.2021 17:01
Edinilen son dakika gelişmesine göre 'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ'Montrö bildirisi' hazırlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.
'Bildiri' soruşturmasında 10 emekli amiral gözaltına alındı, 4'ü ifadeye çağrıldı (4)
LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ
'Montrö bildirisi' hazırlayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi. Bildiri nedeniyle haklarında 'Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan soruşturma yürütülen 104 emekli amiralin korumalı lojman ve koruma haklarının iptal edildiği belirtildi.
Son Dakika Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı