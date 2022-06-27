Son dakika haberleri: Bildiri yayınlayan amirallerin davasında dosya mütalaa için savcıya gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bildiri yayınlayan amirallerin davasında dosya mütalaa için savcıya gönderildi

27.06.2022 12:46
Son dakika haberleri: Bildiri yayınlayan amirallerin davasında dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Gelen son dakika haberlerine göre 'Montrö Bildirisi' yayınlayan amirallerin dava dosyası mütalaayı açıklaması için duruşma savcısına gönderildi.

'Montrö Bildirisi' yayınlayan amirallerin dava dosyası mütalaayı açıklaması için duruşma savcısına gönderildi.

Haklarında 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan iddianame hazırlanan 103 emekli amiralin yargılanmasına devam edildi. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkındaki iddianameyi tamamlamış ve hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Haklarında 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen emekli amirallerin yargılanmasına devam edildi. Daha önceki celselerde ifadesi alınmayan bazı sanıkların talimatla beyanlarının alındığını bildiren mahkeme başkanı, mütalaayı açıklaması için dava dosyasını Cumhuriyet Savcısına gönderdi ve duruşmayı erteledi. - ANKARA

YORUMLAR
500
İmmünglobülin G4 hastalığı ile mücadele eden genç kız Türkiye'de 2'nci, dünyada 13'üncü vaka oldu İmmünglobülin G4 hastalığı ile mücadele eden genç kız Türkiye'de 2'nci, dünyada 13'üncü vaka oldu Öfkesine engel olamayan sürücü, tartıştığı motorcuya silah çekti! Öfkesine engel olamayan sürücü, tartıştığı motorcuya silah çekti!
Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bildiri yayınlayan amirallerin davasında dosya mütalaa için savcıya gönderildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:45 Anjiyo olmayı kabul etmeyen adam, aynı gün koyunlarının başında ölü halde bulundu
12:41 Seyhan Soylu ile Ata Çağlayan örfi nikah kıydı: Ahirette de buluşmak istedik
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:52:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bildiri yayınlayan amirallerin davasında dosya mütalaa için savcıya gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement