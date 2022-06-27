Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkındaki iddianameyi tamamlamış ve hazırlanan iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Haklarında 'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen emekli amirallerin yargılanmasına devam edildi. Daha önceki celselerde ifadesi alınmayan bazı sanıkların talimatla beyanlarının alındığını bildiren mahkeme başkanı, mütalaayı açıklaması için dava dosyasını Cumhuriyet Savcısına gönderdi ve duruşmayı erteledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Bildiri yayınlayan amirallerin davasında dosya mütalaa için savcıya gönderildi - Son Dakika

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