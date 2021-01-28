Son dakika haberleri | Bildiride, Türkiye'nin güney komşularındaki terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi için uluslararası aktörlerin sorumluluklarını yerine...
28.01.2021 21:19
Edinilen son dakika haberine göre Bildiride, Türkiye'nin güney komşularındaki terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi için uluslararası aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.
Bildiride, Türkiye'nin güney komşularındaki terör örgütlerinin varlığının sona erdirilmesi için uluslararası aktörlerin sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.
Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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