Son dakika haberleri | Bilecik Belediyesine borcu olanlar dikkat, bankaya gidenler şok yaşadı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bilecik Belediyesine borcu olanlar dikkat, bankaya gidenler şok yaşadı

Son dakika güncel haberi: Bilecik Belediyesine borcu olan ve borçlarını ödemeyen kişilerin banka hesaplarına bloke konuldu.

Bilecik Belediyesine borcu olan ve borçlarını ödemeyen kişilerin banka hesaplarına bloke konuldu.

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Alınan bilgilere göre; Bilecik Belediye Başkanlığına su, emlak, ilan-reklam, çevre gibi borçlarını ödemeyen binlerce vatandaşın banka hesaplarına bloke koyuldu. Bilecik Belediyesi borcu olan vatandaşlara ilk olarak ödeme tebliği yaptığı ardından ödemeyen vatandaşların ya icra yoluyla ya da banka hesaplarına bloke koyarak, ödeme almaya çalıştıkları öğrenildi. Bankaya giderek hesaplarına bloke gören ve ödeme emri gelmeyen vatandaşlar ise, mağdur olduklarını belirttiler.

Öte yandan bu sistemin 2011 yılında bu yaşan devam ettiği öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bilecik Belediyesine borcu olanlar dikkat, bankaya gidenler şok yaşadı - Son Dakika
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