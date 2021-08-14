Son dakika haberleri! Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ormanlık alanda ve evinin bazı bölümlerinde Hint keneviri ve esrar bulunan zanlı tutuklandı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ve narkotik arama köpeği eşliğinde yaptıkları aramada, ilçe kırsalında 2 bin 766 kök Hint keneviri ile Sakarya- Geyve kırsalında oturan C.İ'nin evinde 6 bin 693 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.İ, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.