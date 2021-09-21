Son dakika haberleri... Bilecik'te anız yangını - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Yeniüreğil köyünde çıkan anız yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniüreğil köyü Çayırlar mevkiindeki tarımsal alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Dodurga Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, söndürme çalışmalarına katılarak "Yeniüreğil Köyümüzde çıkan anız yangınına Belediye ekiplerimizin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştür." dedi.
Kaynak: AA
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