Son dakika haberleri! Bilecik'te gözünden yaralanan çocuk ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi
Son dakika gündem haberi... Bilecik'te, gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya gönderildi.
Bilecik'te, gözünden yaralanan 8 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Bursa'ya gönderildi.
Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cam kırılması sonrasında sol gözünde gelişen perforan göz yaralanması sebebiyle Bilecik Devlet Hastanesinde yatan 8 yaşındaki çocuk hastanın, ileri tedavi amacıyla Bursa'ya sevk edilmesine karar verildi.
Talep edilmesi sonrası hastanenin bahçesindeki helikoptere alınan çocuk, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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