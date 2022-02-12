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Son dakika haberleri... Bilecik'te itfaiye ekipleri bir işyerinde çıkan yangına anında müdahale etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bilecik'te itfaiye ekipleri bir işyerinde çıkan yangına anında müdahale etti

12.02.2022 12:31
Son dakika haberleri... Bilecik'te itfaiye ekipleri bir işyerinde çıkan yangına anında müdahale etti

Son dakika haberine göre Bilecik'te bir işyerinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te bir işyerinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre dün gece Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde bir pizzacı dükkanın mutfak kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir neden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi bağlı ekipler yangınına anında müdahale ederek maddi kaybın daha da artmasını engelledi. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Bilecik'te itfaiye ekipleri bir işyerinde çıkan yangına anında müdahale etti

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İsmetpaşa Mahallesi, İtfaiye, Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bilecik'te itfaiye ekipleri bir işyerinde çıkan yangına anında müdahale etti - Son Dakika


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