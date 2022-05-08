Son dakika haberleri | Bilecik'te jandarma ekipleri Anneler Gününde şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bilecik'te jandarma ekipleri Anneler Gününde şehit annesini ziyaret etti

08.05.2022 20:19
Son dakika haberleri | Bilecik'te jandarma ekipleri Anneler Gününde şehit annesini ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi Yektare Öktem'i ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli Anneler Günü dolayısıyla şehit annesi Yektare Öktem'i ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal koordinesinde Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Van Başkale kırsalında 13 Eylül 1994'te teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Halil Öktem'in annesi Yektare Öktem'e ziyarette bulundu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başta vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit anneleri olmak üzere bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve hayatını, çocuklarının hayatının daha iyi olması için harcayan tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit annesi Yektare Öktem de Anneler Gününde ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bir evladım gitti ama bir sürü evladım oldu. Onların hepsi benim evlatlarım. Hepsine her gün dua ediyorum. Onları gördüğümde evladımı görmüş gibi oluyorum." açıklamasında bulundu.

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Osmaneli, Jandarma, Bilecik, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bilecik'te jandarma ekipleri Anneler Gününde şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika


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