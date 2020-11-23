Son dakika haberleri: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

23.11.2020 16:38
Son dakika haberleri: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Son dakika haberi: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişinin 6 buçuk kilo patlayıcı ile birlikte yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şahısların İstanbul'da patlayıcı madde aldığı yere de operasyon düzenleyerek 16 kilo patlayıcı madde daha ele geçirildi.

Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişinin 6 buçuk kilo patlayıcı ile birlikte yakalanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şahısların İstanbul'da patlayıcı madde aldığı yere de operasyon düzenleyerek 16 kilo patlayıcı madde daha ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Söğütçük köyü Alanlar mevkiinde izinsiz olarak kazı yapılacağı yönünde istihbarat aldı. Söz konusu izinsiz kazı olayı ile ilgili Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan operasyon neticesinde iki aynı noktada izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. İki yere yapılan operasyonda M.Y. (34), M.A. (47), A.L. (36), V.S. (42) ve H.T. (49) isimli şahıslar izinsiz kazı yaparken kullandıkları 24 adet torpil, 1 adet matkap, 7 adet dinamit lokumu, 10 adet muhtelif inşaat malzemesi 753 gram barut, 5 kilo 703 gram amonyum nitrat (1) adet diğer inşaat malzemesi, 31 metre elektrik kablosu, 1 adet jeneratör ve 1 adet hilti ile birlikte izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

16 kilo patlayıcı madde daha ele geçirildi

Yapılan soruşturma neticesinde şüphelilerin patlayıcı maddeleri İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir işyerinden para karşılığında aldıklarını beyan etmeleri üzerine belirtilen işyeri için Cumhuriyet Savcılığından arama kararı alınarak Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne iletildi. Polis ekipleri tarafından iş yerine yapılan operasyonda yapılan arama satışa hazır halde 364 adet kapsülü el yapımı patlayıcı madde kartuşu ele geçirildi, yakalanan işyeri sahibi tutuklandı.

Soruşturmanın devamında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan başka bir işyerinde yapılan arama neticesinde 561 adet satışa hazır el yapımı patlayıcı madde kartuşu, 9 kilo 600 gram el yapımı patlayıcı madde, 6 kilo 200 gram patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve bin 750 adet başlık (kibrit başı eczası tabir edilen ve patlayıcı madde kartuşunu patlatmaya yarayan başlık) ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. - BİLECİK

Son dakika haberleri: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika haberleri: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika haberleri: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

patlayıcı madde, Kaçak Kazı, İstanbul, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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