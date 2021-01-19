Son dakika haberleri... Bilecik'te kardan ulaşılamayan köydeki hasta paletli ambulansla hastaneye götürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bilecik'te kardan ulaşılamayan köydeki hasta paletli ambulansla hastaneye götürüldü
19.01.2021 12:59
Son dakika gündem haberi: Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Esenköy köyünde damar tıkanıklığı rahatsızlığı olan Emine K. (85) için 112 Acil Servisten yardım talebinde bulunuldu.
İl merkezine 55 kilometre uzaklıktaki köye paletli ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, hastayı Yenipazar Devlet Hastanesine götürdü.
İlçe hastanesindeki müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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