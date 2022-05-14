Son dakika haberleri... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

14.05.2022 12:32
Son dakika haberleri... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil beton elektrik çarparak durabildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil beton elektrik çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Çakırpınar Köyü istikametine seyir halindeki 26 AD 647 plakalı otomobil sürücü Mecit Alkan (19) aracın direksiyon hakimiyetim kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafından bulunan beton elektrik çarparak durabildi. Kazada ara sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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