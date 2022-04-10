Son dakika haberleri | Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

10.04.2022 19:00
Son dakika haberleri | Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Bilecik'ten Vezirhan istikametine giden E.İ. yönetimindeki 11 AAY 769 plakalı otomobil, Gülümbe rampaları mevkisinde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobildeki D.İ, B.S, R.İ. ve G.İ. yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü E.İ'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Otomobil, Vezirhan, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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