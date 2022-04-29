Son dakika haberleri: Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

29.04.2022 12:11
Son dakika haberleri: Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik'te aynı istikamette seyreden kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te aynı istikamette seyreden kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece Bozüyük - Bilecik D-650 karayolu Başköy kavşağından meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halinde bulunan A.E. yönetimindeki 11 DH 421 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş sırasında H.K. idaresindeki 10 NM 087 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje vuran kamyon devrilirken, otomobil sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Son dakika haberleri: Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Otomobil, Bilecik, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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