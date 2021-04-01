Son dakika haberleri | Bilim kültür dergisinde 'pandemide komplo teorileri' tartışıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bilim kültür dergisinde 'pandemide komplo teorileri' tartışıldı

01.04.2021 13:25
Son dakika haberleri | Bilim kültür dergisinde 'pandemide komplo teorileri' tartışıldı, System.String[]

Son dakika haber... Komplo teorilerinin Kovid-19 salgını boyunca da virüs kadar hızlı yayıldığını ele alan bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUp'ın Nisan sayısında, tarihin her döneminde var olan ancak koronavirüs salgınıyla zirve yapan komplo teorilerine dikkat çekildi.

Komplo teorilerinin Kovid-19 salgını boyunca da virüs kadar hızlı yayıldığını ele alan bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUp'ın Nisan sayısında, tarihin her döneminde var olan ancak koronavirüs salgınıyla zirve yapan komplo teorilerine dikkat çekildi.

Pandeminin ilan edildiği ilk zamanlarda, toplum tarafından koronavirüsün insan eliyle yayıldığı, virüsün 5G teknolojisiyle üretildiği, aşılamanın ise insanları çipleme çalışması olduğu gibi iddialar ortaya atılmıştı. Toplumda görülen komplo teorilerinin genellikle güncel olaylardan beslendiğini ele alan bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUp, bu teorilerin önyargılar, çarpıtılmış gerçekler ve kurgulara dayandığına yönelik bir araştırmayı ele aldı. Yapılan araştırmalarda, eğitim geriledikçe komplo teorilerine inanan oranlarının arttığı ancak bu teorilerin salgın sonrasında eğitimli kitleyi de etkilediği ortaya çıktı.

Derginin nisan sayısı için İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM) Müdürü Prof. Dr. Nurgün Oktik ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Balcı komplo teorileri üzerine tartıştı.

"KOMPLO TEORİSİ ZİHİNSEL KAPASİTEYLE İLGİLİ"

Bireylerin içinde bulunduğu toplumsal gruplarda yatkınlık fazla ise komplo teorilerine eğilimin arttığını söyleyen Prof. Dr. Tanju Tosun, "Analitik, bilimsel perspektiften yoksun komplo teorilerine adeta iman etmek, zihinsel kapasite ve donanımla ilgili olduğu kadar sosyal etkileşimde olunan grupların niteliğiyle de ilgilidir" dedi.

"ÇIKARLARINA UYGUN KOMPLO TEORİLERİ"

Prof. Dr. Veysel Bozkurt ise "Dünya genelinde farklı güç odakları tarafından, bu odakların çıkarlarına uygun komplo teorileri her zaman dolaşıma sokulur. Güç odakları ve çıkarları birbirinden farklı olduğu için, üretilen komplo teorileri de farklıdır. Bilimsel teoriler son derece karmaşıktır ve hepsinden önemlisi kesinlikten uzaktır. Bu teorileri anlayabilmek için yüksek bir bilişsel kapasite gerekir. Uzun ve yorucu bir iştir. Oysa uluslararası ilişkiler ya da salgın hastalıklar konusunda hiçbir ciddi araştırmayı okumamış birisi, komplo teorileri yoluyla her şeyi kavradığını düşünebilir. En gizli toplantılarda dünyayı yöneten gizli güçlerin karanlık oyunlarından haberdar olabilir. Başkalarının bilmediği gizli bilgilerden haberdar olduğu için kendisinin çok özel olduğunu düşünebilir" şeklinde konuştu.


Son dakika haberleri | Bilim kültür dergisinde 'pandemide komplo teorileri' tartışıldı

İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji, Nisan, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bilim kültür dergisinde 'pandemide komplo teorileri' tartışıldı - Son Dakika


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