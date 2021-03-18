Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Akın: Kırmızı ilin komşusunun mavi olmasını beklemek hayalcilik olur - Son Dakika

Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Akın: Kırmızı ilin komşusunun mavi olmasını beklemek hayalcilik olur

18.03.2021 11:56
Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Akın: Kırmızı ilin komşusunun mavi olmasını beklemek hayalcilik olur, System.String[]

Son dakika haber: Bilim Kurulu üyesi Akın: Kırmızı ilin komşusunun mavi olmasını beklemek hayalcilik olurSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.

Bilim Kurulu üyesi Akın: Kırmızı ilin komşusunun mavi olmasını beklemek hayalcilik olur

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, normalleşme sürecinde illerin risk durumlarına göre renklendirildiğini hatırlatarak, "Bir il kırmızı onun yanındaki ilin mavi olması hayalciliktir. İller arası ilişki vardır. O yüzden komşu il kırmızıysa, siz en iyi durumda sarı olabilirsiniz. Bu insan hareketlerinden kaynaklanıyor. İnsan hareketlerini durdurmak zorundasınız" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs ile mücadelede yaz döneminde biraz daha rahat edebilmek için vaka sayılarını düşürmek gerektiğini söyledi. Akın, "Vaka sayılarını düşürmemiz lazım ki yaz döneminde daha rahat hareket edelim. Ama yine de korunma önlemleri dediğimiz maskeyi, mesafeyi, hijyeni ihmal etmememiz lazım. 2021 yılını böyle yaşayacağız. 2022 yılı bahara doğru epeyce rahatlama olur. Bunun sebebi de, yeteri kadar aşı sağlanıp da toplumda yeteri kadar bağışıklama hizmeti verilirse aşılama yapılırsa, o zaman önemli ölçüde biz vakaların düştüğünü göreceğiz. Bunun en güzel örneği şu anda İsrail'in durumu. Çok yüksek aşı yaptılar. Dramatik olarak vakaları düştü. Bizim de o safhaya gelmememiz için bir sebep yok. Yeter ki yeteri kadar aşı temin edebilelim. Uluslararası piyasada anladığım kadarıyla çok sıkıntı var aşı temininde. Biz mi zorlanıyoruz? Hayır. Avrupa'nın gelişmiş, güçlü ülkelerinin de aşı temin ederken çok sıkıntı çektiklerinin farkındayız" diye konuştu.

'18-40 YAŞ GRUBU ÇOK UMURSAMAZ DAVRANIYOR'Prof. Dr. Akın, koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşların yasaklara uyması ile ilgili, "Vatandaş yasağa uyma konusunda istekli değil, dikkatli de değil. Israrla vurguladığım bir yaş gurubu var benim; 18-40 yaş grubu. 18-40 yaş grubu çok umursamaz davranıyor. Ama bunların yakın çevrelerinde anneleri, babaları, kardeşleri, riskli hastalığı olan kişiler var. Yani onlara bulaştırma olasılıkları yüksek. Bu grubun esas dikkatsiz davrandığını düşünüyorum. Kapatmalar olmaz yani çok özel durumlar hariç. Hastanelerde dolup taşma aşamasına yaklaştığımız zaman belki 14-20 günlük kapatmalar olur; ama bunun dışında iller dediğim gibi sarıdan turuncuya, turuncudan kırmızıya geçtikçe alınan kısıtlayıcı önlemler artıyor. ya da tam tersi kırmızıdan maviye gidildikçe önlemler azalıyor. O yüzden il yönetimi elbette ilin taşıdığı hastalık yükünü takip edecek. Ama vatandaşın bu konudaki uyumu da çok önem taşıyor. Yani tam tipik olarak devletin sunduğu öneriler ve olanakları vatandaşların da doğru kullanması ve dikkatli takip etmesi gerekiyor. Bütün temel bunun üzerine kuruluyor. Devletle vatandaşlar arasındaki ilişkiler ne kadar etkili olursa hastalıkla mücadelede o kadar mesafeyi kolay alıyoruz" ifadelerini kullandı.'İNSAN HAREKETLERİNİ DURDURMAK ZORUNDASINIZ'Akın, normalleşme sürecinde illerin risk durumlarına göre renklendirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bir il kırmızı onun yanındaki ilin mavi olması hayalciliktir. İller arası ilişki vardır. Tüm iller arası ilişki var. O yüzden komşu il kırmızıysa, siz en iyi durumda sarı olabilirsiniz. Bu insan hareketlerinden kaynaklanıyor. İnsan hareketlerini durdurmak zorundasınız. Arada kalabilir, kırmızının yanındaki turuncu olabilir, turuncunun yanındaki sarı olabilir, sarının yanındaki de maviye dönebilir. Tabii mavide biraz daha rahat olunuyor. Bu rahatlıktan şunu anlamayalım; 'bu iş bitti korona artık yok, gezeriz tozarız' anlamına gelmiyor. Bölgenizdeki risk azalmıştır. Kendinizi koruyun; ama rahat edin. Belki o zaman sinema, tiyatrolardan bile bahsedebilirsiniz. Ama mavi ne kadar genişlerse, toplumdaki tüm faaliyetlerin açılması daha kolaylaşır. Kırmızı ne kadar genişlerse, sistem toplumu giderek daha fazla sıkmaya başlar, ta ki aşılamada belli oranlara ulaşana kadar. Aşılamada belli oranlara ulaştığınız zaman zaten vaka sayısında düşme olur. İller önlemlerini yeteri kadar uygulayamamış olsa bile illerin bir anda turuncudan sarıya, sarıdan maviye geçtiğini görürüz. Aşılama oranları yükseldiği takdirde."'HAZİRAN'DA YERLİ AŞIMIZI ÜRETEBİLİRİZ'

Akın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (ERAGEM), koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli inaktif aşısının çalışmaları ile ilgili de "Ben Erciyes Üniversitesi'nin ürettiği aşının yakın bir dönemde Faz-3 çalışmasına geçip güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Tarih vermek çok zor bir şey; ama her şeyin yolunda gittiğini tahmin ediyorum. Çünkü bilgiler öyle geliyor. Muhtemelen 'biz Haziran'da belki Faz-3 çalışmasının da sonuna ulaşır ve biz bu aşıyı artık üretebiliriz' diyebiliriz. Bu tamamen tahmin; hiç tutmayabilir, daha da erken olabilir. Belki Haziran, Temmuz 'ben Faz-3 çalışmamı bitirdim, acil kullanım onayına başvuruyorum' diyebilirler. Bu bana hiç sürpriz olmaz. Ama Nisan ayında böyle bir şey olacağını beklemiyorum" dedi.

Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Akın: Kırmızı ilin komşusunun mavi olmasını beklemek hayalcilik olur
Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Akın: Kırmızı ilin komşusunun mavi olmasını beklemek hayalcilik olur

Hacettepe Üniversitesi, Levent Akın, Koronavirüs, Haziran, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Akın: Kırmızı ilin komşusunun mavi olmasını beklemek hayalcilik olur - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak         
10:53
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış         
09:35
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 12:39:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bilim Kurulu üyesi Akın: Kırmızı ilin komşusunun mavi olmasını beklemek hayalcilik olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei