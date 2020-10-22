Son dakika haberleri! Bilim Kurulu Üyesi Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bilim Kurulu Üyesi Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

22.10.2020 11:16
Son dakika haberleri! Bilim Kurulu Üyesi Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilim Kurulu Üyesi Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksekSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kademeli yüz yüze eğitime geçiş ile birlikte okula giden çocuklarda ciddi bir vaka artışı olmadığını söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kademeli yüz yüze eğitime geçiş ile birlikte okula giden çocuklarda ciddi bir vaka artışı olmadığını söyledi. Prof. Dr. Kara, "Bilakis aynı yaş grubunda okulda olması gerekirken okulda olmayan çocuklara baktığımızda virüsün pozitifleşmesinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yüz yüze eğitime kademeli geçişin, son dönemde koronavirüs hasta sayılarına etkisini değerlendirdi. Prof. Dr. Kara, koronavirüste toplum geneli ile çocuklardaki vaka sayılarının paralel gittiğini söyledi. Soğuk algınlığı, grip gibi mevsimsel hastalıklardan çocukların önce etkilendiğini, önce çocukta hastalık başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Kara, Covid-19'da ise çocuklar bu bakımdan daha korunaklı olduklarını vurguladı. Kara, şöyle konuştu: "Bu bizim için çok büyük bir şans. Özellikle çocukların biraz daha avantajlı olduğunu söylemek lazım. Biz şunu görüyoruz; çocuklara hastalık genellikle yetişkinlerden geçiyor. İkincisi virüsü alsalar da hastalık bulgularını az çıkartıyorlar. Bunlar avantaj; ama yetişkindeki sayı yükselince istesek de istemesek de çocuklardaki sayı da yükseliyor. Bu yükselme daha ağır geçiriyorlar anlamında değil, başlangıçta nasılsa şu anda da çocuklar öyle. Ama aralarında tek tük tablonun ağır olduğu, vücudun aşırı cevap verdiği, birçok organa tutunan aşırı inflamasyon cevabı olarak adlandırdığımız tablo da var. Bizim ülkemizde de bunu görüyoruz." 'OKULDA OLMAYAN ÇOCUKLARDA POZİTİFLEŞME DAHA YÜKSEK'Prof. Dr. Kara, okulların kademeli olarak açılmasından itibaren okuldaki çocukların arasında hastalık oranlarına ve bunun topluma yansımasına bakıldığını ifade ederek, "Tüm bu değerlendirmeler yapıldığında ilk etapta bizim görebildiğimiz rakam ve verilerde şöyle bir değerlendirme var; okula gelen çocuklarda çok ciddi bir artış olmadı. Çocukların geriye dönüp ailelerine götürmeleri gibi bir durum çok söz konusu olmadı. Vakalar oluyor; ama bu çok yüksek rakamlarda değil. Bilakis aynı yaş grubunda okulda olması gerekirken ailenin isteğiyle ya da farklı nedenleler okulda olmayan çocuklara baktığımızda virüsün pozitifleşmesinin biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.'ÇOCUKLAR OKULDA KURALLARA DAHA İYİ UYUYOR'

Kara, çocukların okulda kurallara daha iyi uyduğunu, bunu daha sonra eve de çok iyi yansıttıklarını belirterek, "Her yaş grubunun birbirinden farklı ve bağımsız özelliği var. Ana sınıfı, 1'inci, 2'nci sınıflar o yaş grubuna siz gerekçeli olarak anlatırsanız, çocuk onu kabul ederse uygulamaya başlıyor. Mesela maske kesinlikle takıyor, uyguluyor ve eve gittiğinde bunu büyüklerine de yaptırıyor. Ama yaşlar büyümeye başladıkça 'bana hiçbir şey olmaz' gibi bir hareketlilik, ergenliğe geçiş dönemindeki sınıflarda nasıl olabilecek onda da parça parça, göre göre hareket etmemiz lazım. Ama biz anlatabilirsek onlar da bu uyumu sağlayacaklardır. İş biraz daha fazla bize düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.


Hacettepe Üniversitesi, Koronavirüs, Ateş Kara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bilim Kurulu Üyesi Kara: Okulda olmayan çocuklarda pozitifleşme daha yüksek - Son Dakika

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