Son dakika haberleri | Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor

26.04.2021 17:26

Son dakika gündem haberi... Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor Türkiye ve dünyada toplu arı ölümleri artarken, Dicle Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bunun temel nedeninin yanlış zirai ilaçlamalar olduğunu savundu.

Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor

DİYARBAKIR - Türkiye ve dünyada toplu arı ölümleri artarken, Dicle Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bunun temel nedeninin yanlış zirai ilaçlamalar olduğunu savundu. Prof. Dr. Kılıç, aşırı bal tüketiminin de içinde bulunan kimyasallardan dolayı insan vücudunda hastalık etmenlerine neden olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da arıcılıkla uğraşan Ahmet Sadık Oğul ve ortağı Emin Tanrıkulu, son iki yılda kovan sayılarında artış olmadığını ve giderek kovan sayılarında gerileme olduğunu fark etti. Oğul ve Tanrıkulu, arı ölümlerinin altındaki nedeni öğrenmek için arıcılıkla uğraşan arkadaşlarıyla yaptıkları fikir alışverişi sonucunda temel nedenin zirai ilaçlamalar olduğunu tespit etti. Arıcıların tespitleri bu doğrultudayken Dicle Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç da arı ölümlerinin temel nedenin zirai ilaçlamalar ve kimyasal fabrikalar olduğunu savundu. Prof. Dr. Kılıç, bu kimyasal maddelerin balla da işlendiğini ve aşırı tüketimde insan vücudunda hastalık etmenlerine neden olduğunu dile getirdi.

"Geçen bahar ayında fark ettik, 10 kovanımız kayboldu"

Arkadaşıyla birlikte 3 yıldır arıcılıkla uğraştığını ifade eden Ahmet Sadık Oğlu, kovan sayılarını artırmayı düşündüklerini ama yanlış zirai ilaçlamadan dolayı başaramadıklarını söyledi. Oğul, "Diğer arıcı kardeşlerimizle irtibata geçtik. Onlarında sıkıntıları bu yönde. Onlarında yanlış zirai ilaçlamalar yüzünden kayıplarının olduğunu bize bildirdiler. Bundan dolayı kovan sayılarımız yıldan yıla artmıyor ve aynı sayıda kalıyor. Şu anda arılarımız yavrulama döneminde. Doğal olarak dışarıdan polen getiriyorlar. Polen getirdikleri zaman gittikleri çiçekler üzerinde zirai ilaçlar olduğu için bu onların ölümüne sebep oluyor. Sabırsızlar çiftçilerimiz. Biraz daha vaktinde bunları yapsalar bizim de işimize gelir, onların da işine gelir. Çünkü onlar da buğdaydan yararlanamıyor. Arılarımızın yerini değiştirmeyi düşünüyoruz. Emin beyle bu yıl bir fikir görüşümüz oldu. Arılarımızı daha çok buğday ilaçlamalarının olmadığı bir yere götürüp zirai ilaçlamalardan uzak tutmayı düşünüyoruz. Geçen bahar ayında bunu fark ettik. Bu yıl nisan ayının başında da ilaçlama oldu. Buğday, arpa, mercimek ilaçlaması. Orada da fark ettik. Bir 10 kovanımız kayıp oldu o dönemde" dedi.

"Arı ölümlerindeki en büyük neden tarımda kullanılan ilaçlar"

Prof. Dr. Ahmet Kılıç ise arı ölümlerinin yalnızca Türkiye gündeminde olan bir durum olmadığını, dünyanın her tarafında son yıllarda toplu arı ölümlerinin tespit edildiğini vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, "Bunun en büyük nedeni özellikle tarımda kullanılan ilaçlardır. O kadar farklı ve çok miktarda ilaç kullanılıyor ki deyim yerindeyse ilaçlanmamış bölge yok. Çünkü tarlalarda kullanılan ilcalar hava akımları rüzgarla her tarafa yayılır. Arıların bir özelliğidir yalnız kovan civarında polen toplamazlar, çiçekleri ziyaret etmezler. Bazen 5, 10 kilometreye kadar yayılabilirler. Tabi ki çiçeklerin, bitkilerin üzerindeki bu tarımsal ilaç kalıntıları arıların polenlerine, dolayısıyla kovanlarına da gelir. Özellikle yavrular, embriyolar diyelim kovandaki petekte bu embriyolar beslendiği zaman söz konusu yiyecek besin içindeki tarım ilaçları onları çok daha olumsuz etkiler. Dolayısıyla yeni yavrular yetişmez. Dolayısıyla kovanlarda durma, ardından da gerileme yaşanır. En büyük neden tarımda kullanılan ilaçlar" diye konuştu.

"Bal çok tüketiliyorsa çeşitli hastalık etmenlerine neden olur bu kimyasallar"

Yalnızca tarım ilaçları değil, aynı zamanda çevrede sanayi tesislerinin de buna etkisinin olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çimento fabrikaları olabilir, diğer kimyasal fabrikalar olabilir. ya da fabrikaların proses ürünü işletmeye bağlı kirlilik bitkilerin üzerine geçtiği zaman tabi ki arılar, bunlara bakmadan çiçekleri ziyaret ediyor. Bunları ziyaret ederken bu kalıntıları kovana taşıyor. Arı kovanda balı oluştururken ister istemez balın içine hem de beslenen embriyolara geçtiği için onunda ilaçlar kadar olumsuz etkisi var. Dışarıdan alınan bu kimyasallar bir şekilde bala geçiyor. ve biz balı tüketiyoruz. Detaylı araştırma yapılacak olursa bu şekilde bütün ballarda kimyasal ilaç kalıntısına rastlanır. Eğer bu çok miktarda tüketiliyorsa insan vücudunda birikim yapar. Çeşitli hastalık etmenlerine neden olur bu kimyasallar. Bu bilenen bir süreçtir.

Son dakika haberleri | Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor
Son dakika haberleri | Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor
Son dakika haberleri | Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor
Son dakika haberleri | Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor

Dicle Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Ahmet Kılıç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın Pozlarından çok kıyafetleri gündem oldu! Seda'nın tepeden tırnağa kombini cep yaktı Pozlarından çok kıyafetleri gündem oldu! Seda'nın tepeden tırnağa kombini cep yaktı Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
19:53
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi         
19:31
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu         
17:36
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı         
17:10
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı         
11:09
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 21:20:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei