Son dakika haberleri | Bin çocuktan sağlıkçılara 10 bin taşlı mozaik - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bin çocuktan sağlıkçılara 10 bin taşlı mozaik

27.01.2021 13:51

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Bin çocuktan sağlıkçılara 10 bin taşlı mozaik 'Türkiye haritasını sırtlayan sağlık çalışanları mozaiği' açıldı Terme Belediyesi ve çocuklardan, sağlıkçıları duygulandıran dev mozaik Samsun Terme belediyesi öncülüğünde 'bin çocuk' tarafından boyanarak Terme Devlet Hastanesi bahçesine yapılan...

- Bin çocuktan sağlıkçılara 10 bin taşlı mozaik

'Türkiye haritasını sırtlayan sağlık çalışanları mozaiği' açıldı

Terme Belediyesi ve çocuklardan, sağlıkçıları duygulandıran dev mozaik

SAMSUN - Samsun Terme belediyesi öncülüğünde 'bin çocuk' tarafından boyanarak Terme Devlet Hastanesi bahçesine yapılan '10 bin taşlı mozaik' görselinin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Canlarını siper eden sağlık çalışanlarımızın yapmış olduğu bu fedakarlığı unutmamak adına bir çalışma planladık" dedi.

Korona salgını sürecinde sağlık çalışanları fedakarca çalışmaya devam ediyor. Terme Belediyesi ise 10 bin süs taşı ve boya temin ederek evde uzaktan eğitim sürecinde olan çocukların desteği ile dev bir mozaik çalışması gerçekleştirdi. Taşların boyama işlemi uzaktan eğitim sürecinde olan çocuklar tarafından yapıldı. 'Türkiye haritasını sırtlayan sağlık çalışanları mozaiği' herkes tarafından takdirle karşılandı.

Terme Devlet Hastanesi bahçesine yapılan mozaiğin açılışını Başkan Ali Kılıç gerçekleştirdi. Açılış ilk olarak çocukların konuşması ile başladı. Mozaiğin yapımında emeği geçen çocukların sağlık çalışanlarına teşekkür etmesinin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Terme Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Osman Demir, "Bizler bu sevgiye daime layık olmaya çalışacağız. Bu sevgi devam ettiği sürece her zaman yanınızda olacağımızı bilin. Arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Onları unutmamak adına böyle bir çalışma yaptık"

Sonrasında konuşan Başkan Ali Kılıç ise "Bir söz vardır ya 'ne yapsa hakkı ödenmez' diye. Bugün aslında tam da öyle bir yerdeyiz. Pandeminin başladığı ilk günden bugüne kadar geçen sürede canlarını hiçe sayarak ailelerini, eşlerini bir kenara bırakarak sadece biz iyi olalım, bizler evde kalalım diye canlarını siper eden sağlık çalışanlarımızın bu fedakarlığını unutmamak adına böyle bir çalışma planladık. Bu çalışmaya yaklaşık bin tane çocuk katılım gösterdi. 10 bin süs taşıyla böyle bir hizmet ortaya koymaya çalıştık. Dünyayı sarsan pandemi dolayısıyla vatandaşlarımıza her türlü konuda maddi, manevi destek veren Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çanakkale Savaşı'nda el birliği ile sıkıntıların üstesinden nasıl gelindiğini bu millet göstermişti. Pandemi dolayısıyla tüm kamu çalışanlarımız ve başta sağlık çalışanlarımız pandeminin üstesinden gelmek için çok çalıştı. Her ne kadar aşı geldi, süreç rahatladı gibi gözükse de maske, mesafe ve temizlik biraz daha tedbir diyerek bu süreci atlatmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Başkan Kılıç çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Son dakika haberleri | Bin çocuktan sağlıkçılara 10 bin taşlı mozaik
Son dakika haberleri | Bin çocuktan sağlıkçılara 10 bin taşlı mozaik
Son dakika haberleri | Bin çocuktan sağlıkçılara 10 bin taşlı mozaik
Son dakika haberleri | Bin çocuktan sağlıkçılara 10 bin taşlı mozaik

Devlet Hastanesi, Türkiye, Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bin çocuktan sağlıkçılara 10 bin taşlı mozaik - Son Dakika


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