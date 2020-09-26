Son dakika haberleri... Binali Yıldırım, Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Binali Yıldırım, Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret etti
Gelen son dakika haberine göre ESKİ Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte geldikleri Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret etti.
ESKİ Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte geldikleri Kayseri'de Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret etti.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Kayseri'ye geldi. Yıldırım çifti Kayseri'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding'i ziyaret etti. Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ı holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin karşıladı. Fabrikayı gezen Binali Yıldırım, çalışanlarla sohbet etti.
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