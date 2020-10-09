Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

09.10.2020 12:35
Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haberleri... BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarma ekiplerince 6 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmayla, Genç ilçesi kırsalında ekilen Hint kenevirinin hasadı yapıldığı bilgisine ulaştı. 8 Ekim günü Genç ilçesi kırsalında belirlenen bölgede operasyon başlatan ekipler, 6 farklı adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda, 213 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.


Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bingöl'de 213 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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