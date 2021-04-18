Son dakika haberleri: Bingöl'de 3 araç kazaya karıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bingöl'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı İnönü Mahallesi PTT kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 BN 549, 34 DY 3650 ve 12 AFF 780 plakalı araçlar, kavşakta çarpıştı.Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulans ile devlet hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL