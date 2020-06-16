Son dakika haberleri | Bingöl'de 4.3 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi, Elmalı köyünde hasarlı binada kısmen... - Son Dakika

Bingöl 'de 4.3 şiddetinde artçı bir deprem meydana geldi, Elmalı köyünde hasarlı binada kısmen çöküntü oluştu

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