Üye Girişi
Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

29.01.2022 10:01

Son dakika gündem haberine göre BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sancaklı köyü Dereyazan mezrasında oturan 80 yaşındaki Şefika Buyankara, UMKE ekipleri tarafından tam paketli ambulansla alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sancaklı köyü Dereyazan mezrasında oturan 80 yaşındaki Şefika Buyankara, UMKE ekipleri tarafından tam paketli ambulansla alınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Sancaklı köyü Dereyazan mezrasında yaşayan Şefika Buyankara'nın rahatsızlığı nedeniyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle evin olduğu bölgeye giriş yapamayan sağlık ve UMKE ekipleri tarafından 2 saatlik süren çalışma sonucu tam paletli ambulansla alındı. Ambulansta yapılan müdahalenin ardından, köye giremeyen yolda bekleyen ambulansa sedye ile taşıdı. Çalışma sonucu Buyankara, Bingöl Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI

YORUMLAR
500

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika


Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarlık ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum         
09:59
Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu? Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?         
09:52
Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden! Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden!         
09:45
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00

Son Dakika Haberleri
10:01 Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez
09:59 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk açıklama: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum
09:57 Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar
09:51 Kaderimin Oyunu'nda Asiye'nin korkuları gerçek mi oldu?
09:49 Aziz ile Efnan kavuşuyor mu? İşte son bölüm özeti
09:45 Kırmızı Oda'da, Delikanlı Sadi rüzgarı yeniden!
09:42 Kıbrıs Zafere Doğru'da neler oldu: Barış Harekatı başlıyor
09:38 Aşk Mantık İntikam 30. Bölümde neler oldu: Kıskançlıktan gözleri dönecek!
09:33 Bugün altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
09:28 Dolar, euro, sterlin kaç lira oldu? İşte 29 Ocak 2022 kurları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 10:11:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BİNGÖL'DE 80 YAŞINDAKİ HASTA TAM PAKETLİ AMBULANSLA HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement