Son dakika haberleri | Bingöl'de Eren-4 Operasyonunda 2 adet EYP ele geçirildi
28.05.2021 17:35
Son dakika haber: 4 operasyonları kapsamında jandarma ekipleri tarafından Yayladere ilçe kırsalında 2 adet EYP ele geçirildiği bildirildi.
4 operasyonları kapsamında jandarma ekipleri tarafından Yayladere ilçe kırsalında 2 adet EYP ele geçirildiği bildirildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Yayladere İlçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, 27 Mayıs 2021 tarihinde Bingöl İli Yayladere İlçesi Kırsalında icra edilen EREN - 4 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 2 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP) ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL
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