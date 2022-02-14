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Son dakika haberleri: Bingöl'de jandarmadan köy okulundaki öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bingöl'de jandarmadan köy okulundaki öğrencilere ziyaret

14.02.2022 11:47
Son dakika haberleri: Bingöl'de jandarmadan köy okulundaki öğrencilere ziyaret

Son dakika haberine göre Bingöl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Yolçatı İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgi verdi.

Bingöl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Yolçatı İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere güvenli internet kullanımı ile ilgili bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin eşi Neşe Şahin ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Temel'in eşi Yasemin Temel ile Yolçatı köyündeki öğrencileri ziyaret etti.

"Haydi Mesleğini Seç" projesi kapsamında internet kullanımı ve jandarma ile ilgili bilgilendirmede bulunan ekipler, velilere de Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını tanıttı.

Ziyarette çocuklarla sohbet edilip, onlara çeşitli hediyeler verildi.

Veliler ve sınıf öğretmeni de faaliyetlerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.

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Ahmet Temel, Jandarma, Bingöl, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bingöl'de jandarmadan köy okulundaki öğrencilere ziyaret - Son Dakika


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