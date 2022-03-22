Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı bilgisi yer aldı.
Yapılan duyuruda patlama nedeniyle 2 özel harekat polisinin ağır yaralandığı açıklandı. Polisler, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı - Son Dakika