Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı

22.03.2022 14:19

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim alanına mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada 2 polis ağır yaralandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Rabbim kahraman polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." ifadelerini kullandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı bilgisi yer aldı.

2 POLİS AĞIR YARALANDI

Yapılan duyuruda patlama nedeniyle 2 özel harekat polisinin ağır yaralandığı açıklandı. Polisler, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı

SOYLU: RABBİM ŞİFA VERSİN

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı - Son Dakika
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