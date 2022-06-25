Son dakika haberleri! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi

25.06.2022 14:24
Son dakika haberleri! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi

Son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 4 sığınakta, el yapımı ve plastik patlayıcı bulundu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 4 sığınakta, el yapımı ve plastik patlayıcı bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen operasyon kapsamında arazi araması yaptı.

Terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 4 sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı ve 50 gram plastik patlayıcı ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi.

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Kaynak: AA

Bingöl, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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