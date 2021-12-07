Son dakika haberleri! Bingöl'de terör örgütüne ait sığınak imha edildi - Son Dakika

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen Eren-Kış-6 operasyonu kapsamında bir sığınak ve içindeki mühimmat imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde; 06 Aralık 2021 tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında Eren-Kış-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette ve 1 sığınakta; mavi jelikan içerisinde 183 adet 7,62 mm çapında fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL