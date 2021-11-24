Son dakika haberleri: Bingöl'de teröristlerin 11 odalı sığınağı imha edildi - Son Dakika

BİNGÖL'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Adaklı ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 11 odalı sığınağı tespit edip, imha etti.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, Adaklı ilçesi kırsalında, 'Eren-Kış-6' operasyonu kapsamında gerçekleştirilen arazi araması sırasında, toprağa gömülü olan 11 odalı sığınağı tespit etti. Sığınakta ise el dürbünü, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik güçleri, daha sonra tespit ettikleri sığınağı imha etti.