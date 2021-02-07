Son dakika haberleri! Bingöl'de, yolcu otobüsünde 148 tarihi eser ele geçirildi

BİNGÖL'de jandarma ekiplerince durdurulan otobüste bir yolcunun çantasında yapılan aramada, 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satacağı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe girişindeki kontrol noktasında şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada çeşitli ebatlarda 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.