Son dakika haberleri: Bingöl'deki çatı yangını korkuttu

Son dakika haberi: Bingöl'ün Genç ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay, Genç ilçesi Yenişehir Mahallesi Rüzgarlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - BİNGÖL

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:26

Kaynak: İHA

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