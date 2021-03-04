Son dakika haberleri... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (5) - Son Dakika

Türkiye 11 evladına ağlıyor! Helikopter kazası şehitlerinin kimlikleri belli oldu

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Kaza yeri

Yaralı askerin ambulansa taşınması

Olay yerindeki hareketlilik

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın olay yerine gitmesi BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

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