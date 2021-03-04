Son dakika haberleri | Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (9)
04.03.2021 22:36
Son dakika haberine göre Bölgedeki 112 acil servis ekiplerinin hareketliliği BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.
Bölgedeki 112 acil servis ekiplerinin hareketliliği BİNGÖL - Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.(9)
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