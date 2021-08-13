BİR ADIMLA FACİADAN KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kaldırımda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen genç kız, cadde üzerindeki bir evin çatısından uçan çinko parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Savrun Mahallesi Levent Sağmen Sokak'ta yaşanan olayda ise rüzgarla birlikte şiddetini artıran ve dolu ile karışık sağanak esnasında bir evin çatısından çinko parçası uçtu. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kız, çinko parçasının altında kalmaktan bir adımla ile kurtuldu. Genç kız durumu fark etmeden yoluna devam ederken, düşen çinko esnaf tarafından kaldırıldı. Genç kızın son andan kurtulduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.