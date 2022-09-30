Son dakika haberi: BİR AİLENİN YOK OLDUĞU KAZADA, OTOMOBİL ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPIP HAVALANARAK ŞARAMPOLE UÇMUŞ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: BİR AİLENİN YOK OLDUĞU KAZADA, OTOMOBİL ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPIP HAVALANARAK ŞARAMPOLE UÇMUŞ

30.09.2022 15:07

Son dakika haberine göre TRABZON'da kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu, sürücü Mehmet Güngörmüş (32) ile eşi Emine (27) ve oğulları İnayet (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün (3) hayatlarını kaybettiği kazanın nedeni araştırılıyor.

TRABZON'da kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu, sürücü Mehmet Güngörmüş (32) ile eşi Emine (27) ve oğulları İnayet (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün (3) hayatlarını kaybettiği kazanın nedeni araştırılıyor. İlk tespitlere göre, otomobilin yol kenarındaki çöp konteynerine çarpıp havalanarak bariyerlere takılmadan şarampole uçtuğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Güngörmüş yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güngörmüş çifti ile 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZİYARETE GELMİŞ

Hatay'da bir lisede müdür yardımcısı olduğu belirtilen Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon'da yaşayan kardeşini ziyarete geldiği, Rize'nin Ayder Yaylası'na yaptıkları gezi sonrası dönüş yolunda da kaza yaptıkları belirtildi. Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturmanın devam ettiği kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini nasıl kaybettiğine yönelik bir tespit yapılamadığı belirtildi. Trafik ekiplerinin hazırladığı tespit tutanağına göre; yol kenarında çarparak altına aldığı çöp konteynerinin kızak görevi görmesi sonucu havalanan otomobilin bariyerlere takılmadan 50 metreden şarampole uçtuğu tespit edildi. Kazanın güvenlik kamerası kayıtlarında, sürücünün aniden otomobili ile önce sağdaki güvenlik şeridine yöneldiği, ardından ise çöp konteynere çarptığı yer aldı.

'KONTEYNER, BARİYERLERE ÇARPMADAN ARACI UÇURMUŞ'

Kaza seslerini duyup iş yerinden çıktığını anlatan Ali Yılmaz, Biz de ne olduğunu anlamadık. Sesleri duyunca çıktık dışarıya. Zaten görünürde bir şey de yoktu. Biz ilk geldiğimizde burada hurdaya dönmüş çöp konteynırını gördük. Araç uçuruma yuvarlandığı için görünmüyordu. Fark edilecek gibi de değildi zaten. Seyir halindeki bir araçta bulunanlar olayı görmüş. Onlar zaten sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Hemen ambulanslar geldi. İlk önce bir çocuk çıkarttılar. Daha sonra anne ve babayı çıkarttılar. Çöp konteynerine araç çarpınca makara vazifesi yapmış. ve burada bulunan bariyerlere çarpmadan aracı uçuruma uçurmuş. Maalesef üzücü bir olay. Olmayacak olan olay oldu. Bariyere çarpsaydı uçuruma uçmazdı araba, yolda kalırdı. Belki de o kazadan yaralı kurtulurlardı. Ama ecel. Keşke elimizden bir şey gelseydi diye konuştu.

'GÖRÜNÜRDE BİR ŞEY YOKTU?

Esnaf Tarık Çakır ise Biz de seslere çıktık dışarıya. Görünürde bir şey yoktu. Uçurumdan aşağıya bakınca aşağıda ters dönmüş bir araç olduğunu gördük. Bir aile o kazada hayatını kaybetti. Biz de güvenlik kamerası görüntülerinden izledik. Burada bulunan çöp konteynerlerine araç çarpınca havalandı ve uçuruma uçtu. Buradaki bariyerlere bile çarpmadı araba. Allah'ın takdiri. Allah geride kalanlara sabır versin dedi.

YORUMLAR
500
Trabzon'da traktörün devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi Trabzon'da traktörün devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi Metin Lokumcu'nun Aile Avukatı Eyüpoğlu: 'Dayanışmayı, Mücadele ve Kararlılığı Yükseltmeye Devam Edeceğiz' Metin Lokumcu'nun Aile Avukatı Eyüpoğlu: 'Dayanışmayı, Mücadele ve Kararlılığı Yükseltmeye Devam Edeceğiz' Son dakika haberleri | KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AİLENİN CENAZELERİ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ Son dakika haberleri | KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AİLENİN CENAZELERİ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Kaynak: DHA

Tragger, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: BİR AİLENİN YOK OLDUĞU KAZADA, OTOMOBİL ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPIP HAVALANARAK ŞARAMPOLE UÇMUŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 21:06:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: BİR AİLENİN YOK OLDUĞU KAZADA, OTOMOBİL ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPIP HAVALANARAK ŞARAMPOLE UÇMUŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement