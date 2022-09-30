Son dakika haberleri | KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AİLENİN CENAZELERİ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AİLENİN CENAZELERİ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ

30.09.2022 17:20

Son dakika haberi: Trabzon'da kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Güngörmüş (32) ile eşi Emine (27) ve oğulları İnayet (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün (3) cenazeleri havayolu ile Hatay'a getirildi.

Trabzon'da kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Güngörmüş (32) ile eşi Emine (27) ve oğulları İnayet (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş'ün (3) cenazeleri havayolu ile Hatay'a getirildi. Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi'ne getirilen cenazeler, burada köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Aile ve akrabalarının gözyaşı döktüğü cenazeye yüzlerce kişi katıldı.

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİNİ KUTLAMIŞLAR

Hatay'da bir lisede müdür yardımcısı olan Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon'da yaşayan kardeşini ziyarete gitti. İki günlük tatil planı yapan Mehmet ve eşi Emine Güngörmüş'ün çocuklarıyla beraber 7 yılı dolduran evlilik yıldönümlerini de kutlamaya gittikleri öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Trabzon, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AİLENİN CENAZELERİ HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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