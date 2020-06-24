Son dakika haberleri... Bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Karabük'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda birden fazla koronavirüs vakası tespit edilmesi, vakaların temaslı olması nedeniyle salgının yayılmasını önlemek için 5 Temmuz saat 24.00'e kadar izolasyon altına alınmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.